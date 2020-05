Conor McGregor jak już zacznie, to nie kończy na jednym wpisie. Były podwójny mistrz postanowił zaatakować Justina Gaethje, ale to nie koniec.. Irlandczyk postanowił również w mocnych słowach wypowiedzieć się o swoim odwiecznym przeciwniku jakim bez wątpienia jest niepokonany Chabib Nurmagomiedow (28-0).

W sobotę podczas UFC 249 zakończyła się długa passa zwycięstw Tony'ego Fergusona (25-4). Amerykanin pokazał, że ma odporność nie z tej planety, ale sędzia musiał w końcu wkroczyć. Tym samym nowym tymczasowym mistrzem kategorii lekkiej został niespodziewanie Gaethje (22-2).



McGregor ostro zaatakował Gaethje na Twitterze. Następnie dostało się też Nurmagomiedowowi.

- Chabib, przynosisz sobie wstyd. Przerażony, chowający się szczur, tak jak zawsze. Powiedziałem to już wiele razy, tak zdarzyło się również już wiele razy. Przez szybę potwierdziliśmy to, co było od zawsze wiadome. 'Bez komentarza'... Przynosisz wstyd prawdziwej walce - napisał McGregor.

- Tak, pamiętamy, byłeś taki miły tamtej nocy... Bądź teraz taki sam, nie udawaj - szybko odpowiedział Chabib dodając również zdjęcie z akcji kończącej.

Zdjęcie Chabib Nurmagomiedow w pojedynku z Conorem McGregorem podczas gali UFC 229 w Las Vegas / AFP