McGregor przerywa milczenie po kompromitacji. Takiej reakcji nikt się nie spodziewał

Conor McGregor czekał okrągłe pięć lat, aby ponownie przywdziać rękawice do MMA w oktagonie. Rywalem Irlandczyka podczas ostatniej gali UFC 329 w Las Vegas był Max Holloway. Starcie obu zawodników zakończyło się już w pierwszej rundzie po zaledwie... 69 sekundach. Zwycięsko w górę powędrowała ręka tego drugiego.

Amerykanin nie musiał się jednak zbytnio wysilać. McGregor nie przegrał po serii ciosów wyprowadzonych przez Hollowaya, a przez swoje własne kopnięcie z początku walki, które doprowadziło do kontuzji. Mimo że Irlandczyk próbował przez chwilę walczyć z urazem, to po kolejnych wymianach było widać, że nie ma on żadnej stabilizacji w uszkodzonej nodze. Sędzia w końcu zdecydował się więc przerwać pojedynek.

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Legenda UFC, jak i jej fani, z pewnością wymagała od niego więcej. McGregor chwilę po walce postanowił wylać swoją frustrację wobec nieszczęśliwego wypadku i przegranej za pośrednictwem mediów społecznościowych. Z jego ust padły naprawdę wymowne słowa.

- Byłem w tak znakomitej dyspozycji i byłem tak dobrze przygotowany do tej walki, że nie mogę uwierzyć w to, co się wydarzyło. Gadanie, że coś było ze mną ne tak podczas wyjścia do walki, jest kompletną bzdurą. Byłem spokojny, gotowy i pewny siebie. Jestem w szoku po tym, co się stało. Diabeł dosłownie stoi teraz przede mną i patrzy mi prosto w twarz. Nie zamierzam się z nim wdawać. Jutro będę w kościele. Przezwyciężę to. Nie dam się powstrzymać. Wrócę - napisał McGregor na platformie X.

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37-latek odniósł się także do zarzutów kibiców, których zdaniem wyszedł on do walki kontuzjowany. Zawodnik zapewnił, że przez cały okres przygotowawczy był w znakomitej formie, a uraz odczuł dopiero po wykonaniu wspomnianego kopnięcia już w trakcie starcia.

McGregor dodał na koniec, że nie zamierza się poddawać i wróci silniejszy. Kluczem w odbudowie pewności siebie i znalezieniu motywacji do treningu niezbędna może okazać się jego wiara w Boga.

Conor McGregor Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Zapadła decyzja ws. hitowej walki Conora McGregora Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Conor McGregor Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP





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