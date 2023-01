Conor McGregor to człowiek, który nie daje o sobie zapomnieć mediom, nawet wówczas, kiedy akurat nie walczy w oktagonie. Wojownik całkiem niedawno został oskarżony przez pewną kobietę o napaść, jakiej miał dopuścić się na Ibizie latem 2022 roku - i to oczywiście nie jest pierwszy tego typu przypadek w ostatnich latach.

Conor McGregor potrącony przez samochód. Zawodnik MMA... przyjął sytuację ze spokojem

Drugi materiał filmowy został już nakręcony z wnętrza samochodu. "Nick właśnie rąbnął mnie samochodem od tyłu, gdy byłem na rowerze. To nie była jego wina. Niech Bóg cię błogosławi - to tyle. Dzięki Bogu dalej tu jestem i tylko to się liczy" - mówił wojownik.

"To przez słońce, kierowca mnie nie widział. Na pełnej prędkości wprost we mnie. Dzięki Bogu, to nie był czas na mnie. Dziękuję też zapasom i dżudo. Umiejętności w kwestii upadania uratowały mi życie" - napisał jednocześnie 34-latek na Instagramie. Potem dorzucił do tego jeszcze jedno nagranie, w którym - jak się zdaje - konwersował z jednym ze świadków incydentu.