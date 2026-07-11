McGregor już ma rekord. Szaleństwo za oceanem. W tle prawie 100 milionów

Sporą grupę osób zakochanych w sporcie czeka dziś zapewne nieprzespana noc. Powodem są nie tylko mecze ćwierćfinałowe mundialu, ale także wydarzenie w Las Vegas z Conorem McGregorem w roli głównej. Irlandczyk znów założy rękawice MMA po kilku latach przerwy, mierząc się z równie doświadczonym Maksem Hollowayem. Obaj panowie robią wszystko, by jeszcze przed pierwszym gongiem zapisać się w historii.

I póki co idzie im naprawdę dobrze. Milionowe wyświetlenia generuje choćby wideo z pierwszego spotkania twarzą w twarz, które odbyło się tuż po konferencji prasowej. Zachowanie Irlandczyka wymknęło się wtedy spod kontroli. Powracający fighter delikatnie uderzył hawajskiego oponenta. Do większych rękoczynów nie doszło głównie za sprawą czujnych ochroniarzy. "McGregor kontra Holloway, na żywo już w sobotę (miejscowego czasu - dop.red.)" - ekscytował się Dana White, czyli szef organizacji.

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Biznesmen w doskonałym humorze jest nie bez powodu. Nie dość, że w końcu doprowadził on do tego hitowego starcia, to na dodatek pojedynek generuje ogromny zysk. Amerykanin podał nawet wstępną kwotę. "Efekt Conora McGregora jest ogromny. Największa do tej pory była gala Sphere, która przyniosła 22 miliony dolarów. Ta przebiła ją kwotą 25 milionów dolarów. Miasto tętni życiem" - przyznał w rozmowie z Patem McAfee.

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Wydarzenie zorganizowane w T-Mobile Arenie obejrzy zatem komplet publiczności. Pierwszą walkę zaplanowano w okolicach godziny 3:00 czasu polskiego. Irlandzko-amerykańska konfrontacja powinna zacząć się około 5:00. Poprzedzą ją równie ciekawe starcia, takie jak Cory Sandhagen - Mario Bautista czy Benoit Saint Denis - Paddy Pimblett. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

Conor McGregor Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Conor McGregor ALESSIO MORGESE / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Conor McGregor Jorge Guerrero / AFP AFP





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