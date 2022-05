"Matt Fit Lovers" zastąpi kontuzjowanego Roberta Karasia na Fame MMA 14

Pierwotnie to Karaś miał walczyć z Josefem. Musiał się jednak wycofać, z powodu kontuzji kręgosłupa.

W miejsce znanego triathlonisty wskoczył "Matt Fit Lovers". Będzie to jego druga walka w Fame MMA.

Debiutował w listopadzie, na gali Fame MMA 12. Przegrał wtedy z Kacprem Błońskim.

Teraz wskakuje do walki prawie na ostatnią chwilę, więc też nie będzie faworytem. W dodatku walka odbędzie się nie w formule MMA, tylko w K1, za to w małych rękawicach. Pojedynek będzie toczył się na dystansie trzech, trzyminutowych rund. Pozostają więc te same zasady, które ustalono wcześniej, gdy w walce miał uczestniczyć Karaś.

