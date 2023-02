Pomiędzy "Scarface'm" a Murańskim było dużo złej krwi przed pojedynkiem. Na wywiadach, konferencjach i innych konfrontacjach twarzą w twarz nie brakowało wyzwisk i różnego rodzaju docinek. Panowie założyli się o to, kto przegra, wpłaca sumę na wybrany cel charytatywny . Tak też się stało. Obaj po walce pogodzili się, a Mateusz napisał do Bomby , aby wskazał, gdzie ma wpłacić pieniądze.

- Chciałbym złożyć najgłębsze wyrazy współczucia Rodzinie Ś.P. Mateusza Murańskiego. Przede wszystkim Jego tacie, mamie i kobiecie. Mateusz był honorowym i dobrodusznym człowiekiem. Po naszej walce napisał do mnie na Instagramie, żebym wskazał cel charytatywny, na który przekaże pieniądze dotyczące naszego zakładu. Tak zrobiłem! Mateusz przelał ogromną sumę na leczenie 6-letniego chłopca, zmagającego się z bardzo ciężką chorobą serca. Nie informowaliśmy o tym nikogo ze względu na rodzinę chłopca, ale po tej sytuacji uważam, że każdy powinien to wiedzieć. Do tej pory wiedział tylko o tym Jacek Murański, Mateusz, ja i rodzina chłopca. Każdy powinien zapamiętać go po jego czynach prawdziwych, a nie po show, jakie robiliśmy w internecie. Dla mnie będzie zawsze honorowym i dobrodusznym człowiekiem - podpisał się Paweł "Scarface" Bomba.