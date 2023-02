Mateusz Murański - aktor, który przeniósł konflikt do klatki

Ojciec i syn ukończyli tę samą szkołę aktorską - Policealną Szkołę Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu. Występowali w wielu produkcjach. Mateuszowi, największą popularność przyniosła rola "Adka" w paradokumentalnym serialu "Lombard. Życie pod zastaw.". Ostatnio wystąpił w nominowanym do Oscara filmie "IO".

Na planie "Lombardu", Murański poznał Arkadiusza Tańculę. Tam narodził się ich konflikt, który przenieśli do klatki. To właśnie z freak fightowych walk MMA Murański był najbardziej znany.

Mateusz Murański wygrał cztery z dziewięciu walk

29-latek debiutował w MMA w 2021 roku. Na gali Fame MMA 10, po zaciętym pojedynku, przegrał ze wspomnianym Tańculą. Poźniej wygrał trzy kolejne pojedynki, z "Epic Cheat Mealem", "Warszawskim Dresikiem" i "Mielonidasem". Podczas przygotowań do pierwszej wygranej walki, były kręcone zdjęcia do filmu "IO", dlatego Murański nie mógł pojawić się na ważeniu przed galą FEN 34. Zastąpił go tata, ale syn zdążył na walkę i spisał się bardzo dobrze.

Była to walka kickboxerska, a Murański zaczął obalać, co było niedopuszczalne. Po walce tłumaczył, że doskwierała mu kontuzja genitaliów i walczył instynktownie, przez co nie miał kontroli nad tym, co robił w klatce.