Mateusz Łazowski nie żyje, była partnerka żegna go w wyjątkowy sposób. Pokazała zdjęcia

Rozmawialiśmy z Matim na różne tematy, na temat śmierci lub innych przykrych okoliczności też. Wiem czego chciał, i czego by sobie życzył. Postaram się zrealizować tyle ile mogę. Ja na pewno będę silna, o to zawsze prosił i wrócę tu z radosnymi wspomnieniami o nim. Mati chodził swoimi ścieżkami jak nasz kot Szogun. Nieustraszony, często niezrozumiały, także trudny bo przecież spod znaku Panny. W tym miesiącu straciłam ich obydwu. Gdy zginął Szogun, Mati powiedział mi 'Olisia, Szogun to był prawdziwy komandos, nie byle jaki kot, żył jak chciał, niczego się nie bał, pakował się w kłopoty ale zginął z honorem jak prawdziwy kot, nie płacz'. Przestałam wtedy płakać, i nawet się zaśmiałam przyznając mu rację

