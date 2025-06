Mateusz Gamrot powrócił do oktagonu UFC po najdłuższej przerwie w karierze. Jego ostatni występ miał miejsce w sierpniu ubiegłego roku w Australii, gdzie przegrał z Danem Hookerem , co skomplikowało jego plany na awans na szczyt kategorii lekkiej.

Sytuacja w wadze lekkiej jest dynamiczna i skomplikowana. Mistrz Islam Machaczew nie bronił tytułu od stycznia, postanowił dobrowolnie zrzec się pasa i na poważnie rozważył przejście do wyższej kategorii. W rezultacie o zwakowany pas zmierzą się Ilia Topuria (mistrz wagi piórkowej) i Charles Oliveira (były mistrz wagi lekkiej) 28 czerwca w Las Vegas.

Po bardzo długim oczekiwaniu i odmowach ze strony m.in. Armana Tsarukyana i Benoita Saint Denisa , rywalem Gamrota został Ludovit Klein , choć ten znajduje się poza rankingiem TOP 15 . Pomimo tego, polski zespół podchodził do walki z pełnym szacunkiem i wyraźnym respektem do pnącego się w hierarchii UFC Słowaka.

UFC: Mateusz Gamrot - Ludovit Klein. Polak triumfuje w Ameryce

Ostatecznie doszło do decyzji sędziowskiej, która wydawała się być formalnością. Wszyscy sędziowie okazali się być zgodni, punktując starcie 30-27 na konto Polaka. To oznacza, że Gamrot zaliczył udany powrót do klatki, wygrywając każdą rundę.