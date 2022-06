Mateusz Gamrot: W przyszłości będę mistrzem. Jestem tego pewien

Walka z uznawanym za faworyta reprezentantem Armenii była bardzo zacięta. W pierwszej jej części to Tsarukyan miał przewagę, jednak nasz rodak zdołał przetrwać najtrudniejsze momenty i stopniowo dochodził do głosu. Ostatecznie sędziowie punktowali na jego korzyść (48-47).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Radomir Obruśniak - Zsolt Osadan. Skrót walki. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Mateusz Gamrot zabrał głos po zwycięskiej walce

- To była bardzo trudna walka. Arman to gość na naprawdę wysokim poziomie. Życzę mu wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli sparować - mówił "Gamer" tuż po ogłoszeniu werdyktu. Podziękował też za wsparcie i zaufanie, jakim go obdarzono.

Reklama

- W przyszłości będę mistrzem. Jestem pewien - oświadczył.

Polak wskazał też, z kim chciałby stoczyć kolejny pojedynek. Padło na zawodnika z absolutnego topu rankingu wagi lekkiej.

- Justin Gaethje. Chcę z nim walczyć. To najbardziej brutalny gośc w tej dywizji - rzucił wyzwanie Gamrot.

33-letni Amerykanin to obecnie trzeci zawodnik rankingu wagi lekkiej. Przed swoim pojedynkiem Polak był 12., ale nie ulega wątpliwości, że czeka go awans.