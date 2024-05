Mateusz Gamrot rzuca wyzwanie gwiazdorowi UFC. "Będę gotowy"

Mateusz Gamrot to postać doskonale znana fanom sportów walki. Swoją przygodę z MMA nasz reprezentant rozpoczynał występując głównie na galach organizowanych przez polskie federacje. W latach 2016-2020 był międzynarodowym mistrzem KSW w wadze lekkiej oraz mistrzem kategorii piórkowej w latach 2018-2020. W 2020 roku Polak zadebiutował jako zawodnik federacji Ultimate Fighting Championship, której przedstawiciele od dawna obserwowali jego poczynania na arenach międzynarodowych. Reklama

Jako gwiazdor UFC Mateusz Gamrot stoczył już dziewięć walk. Co ciekawe, do tej pory przegrał tylko dwa pojedynki - debiutanckie starcie z Guramem Kutateladzem oraz walkę z Beneilem Dariushem podczas gali UFC 280 w październiku 2022 roku. Obecnie Polak jest w czołówce rankingu UFC w wadze lekkiej i jest jednym z pretendentów do pasa mistrzowskiego tej kategorii. Aby mieć szansę na walkę o tytuł i pas, Gamrot musi pokonać jeszcze jednego rywala. Jak się okazuje, nasz gwiazdor znalazł już idealnego kandydata.

Reklama Mateusz Gamrot zabrał głos po walkach Oliveira - Tsarukyan i Gaethje Holloway na UFC 300. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Mateusz Gamrot wyzywa do walki Charlesa Oliveirę. "Zróbmy to!"

Zdaniem Mateusza Gamrota najlepszym potencjalnym rywalem byłby Charles Oliveira. Brazylijczyk jest bez wątpienia jedną z największych gwiazd federacji Ultimate Fighting Championship, a w przeszłości zdobył pas mistrzowski w wadze lekkiej. W mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że gwiazdor UFC ma zamiar wrócić do klatki na przełomie lipca i sierpnia. Na reakcję Polaka nie trzeba było długo czekać. Zamieścił on wymowny wpis na platformie X i wyzwał do walki brazylijskiego zawodnika MMA. Reklama

Charles Oliveira, zróbmy to! Będę gotowy w lipcu/sierpniu ~ napisał.

Pod wpisem Mateusza Gamrota od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Kibice zgodnie stwierdzili, że chętnie obejrzeliby starcie tych dwóch panów. "Wielka walka polsko-brazylijska, jazda. To byłby niesamowity show dla każdego fana MMA na świecie", "Piękna by to była walka" - przyznali internauci.

Mateusz Gamrot / Ola Skowron/DDTVN Eas News