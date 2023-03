Mateusz Gamrot przed bardzo trudnym wyzwaniem. Polak ma jeden cel

Mateusz Gamrot do walki z Jalinem Turnerem na gali UFC 285 w Las Vegas wskoczył na około miesiąc przed zapowiadanym wydarzeniem. Polak zastąpił kontuzjowanego Dana Hookera, który z powodu problemów zdrowotnych był zmuszony wycofać się ze starcia.

Walka za miesiąc? Krótka piłka

Trener zawodnika z Kudowy- Zdrój Mike Brown w rozmowie z TVP Sport zdradził, że Biało-Czerwony w ogóle nie zastanawiał się nad przyjęciem pojedynku, kiedy pojawiła się taka opcja. - To była krótka piłka. Zapytałem, jak wygląda. Odpowiedział: "Trenerze, zawsze jestem w treningu! Jestem w świetnej formie!". Powiedziałem więc, dlaczego nie? Weźmy tę walkę - mówił szkoleniowiec.

"Pająk, pająk - you know"

Jalin Turner to zawodnik niesiony serią pięciu zwycięstw z rzędu. Amerykanin ostatni raz przegrał w kwietniu 2019 r., co oznacza, że niemal od czterech lat nie zaznał smaku porażki. Mimo statystyk, to Polak według wielu ekspertów jest faworytem tego starcia.