Mateusz Gamrot już się z tym nie kryje. Jasna deklaracja ws. UFC. "Biorę teraz wszystko"

Mateusz Gamrot powoli staje się weteranem UFC. Zawodnik dołączył do organizacji ponad pięć lat temu, a obecnie ma na swoim koncie łącznie 12 pojedynków w najbardziej prestiżowej federacji mieszanych sztuk walki na świecie.

Popularny "Gamer" nie ma się również czego wstydzić, jeżeli chodzi o bilans jego walk w UFC. 35-latek wygrał aż osiem z nich i tylko czterokrotnie schodził z maty pokonanym. Dzięki wspomnianym wynikom Polak zajmuje też 7. miejsce w rankingu kategorii lekkiej organizacji.

Ostatni pojedynek Gamrota odbył się w październiku zeszłego roku w Rio de Janeiro. Polak wystąpił wówczas w walce wieczoru z Charlesem Oliveirą, zastępując na kilka tygodni przed galą UFC kontuzjowanego Rafaela Fizieva. Mimo przegranej przez duszenie "Gamer" zyskał w oczach organizacji, udowadniając, że nie boi się starć z jej prawdziwymi legendami.

Mateusz Gamrot nie chce dłużej czekać. Polski zawodnik UFC gotowy na kolejne wyzwanie w oktagonie

Wiele wskazuje na to, że już wkrótce Gamrota może czekać kolejne wyzwanie. Zdradził to sam zawodnik podczas rozmowy telefonicznej z Maciejem Turskim na antenie "Kanału Sportowego". "Gamer" przyznał, że cały czas przebywa w klubie American Top Team, gdzie szlifuje formę, a w ostatnim czasie usłyszał od matchmakera UFC, że ten pracuje nad jego potencjalnym zestawieniem.

- Dostałem informację, że Sean Shelby pracuje nad walką. Coś, myślę, że się powinno pojawić w niedalekiej przyszłości. [...] Siedzę tutaj, zaaklimatyzowany jestem, trenuję, wszystko idzie w górę, powiem wam, dobrze się czuję, więc jakby był krótszy ten termin, to też biorę teraz wszystko, jak idzie - zapewnił zawodnik.

Co ciekawe, Gamrot otrzymał już w tym roku propozycję walki. Polak mógł zawalczyć pod koniec lutego z Manuelem Torresem w Meksyku, ale zdecydował się odrzucić tę możliwość. "Gamer" jako powód wskazał, że miałby zbyt mało czasu na przygotowania.

- Powiedziałem, że rywal jak najbardziej ok. Nie chciałem jednak tak na wariata, bo ostatnią walkę z Oliveirą już wziąłem w taki sposób. Tydzień spędziłem na Florydzie, tydzień w Brazylii i po dwóch tygodniach wróciłem na chatę. Teraz byłoby podobnie. Ten termin też się pojawił dość szybko. [...] Powiedziałem, że nazwisko jak najbardziej ok, ale w późniejszym terminie - zdradził.

UFC z pewnością będzie chciało wykorzystać jeszcze Polaka i zaproponuje Gamrotowi ofertę pojedynku, który zadowoli go również w kwestii terminu. Na ten moment polscy kibice muszą obejść się jednak smakiem i czekać na oficjalne ogłoszenie organizacji w tej sprawie.

