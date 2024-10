Mariusz Pudzianowski zmiękł, gdy to zobaczył. Musiał powstrzymywać łzy

Mariusz Pudzianowski nie pokazuje zbyt często swojej bardziej wrażliwej strony. Choć często widać, że zależy mu na wielu rzeczach, to rzadko kiedy cokolwiek jest w stanie doprowadzić go do łez. Udało się to organizatorom gali XTB KSW 100. Słynny strongman musiał powstrzymywać łzy, gdy puszczono jedno z nagrań. Fragment wywiadu uderzył w jego czuły punkt.