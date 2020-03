Mariusz Pudzianowski i trening strongmana w "Tylko Jeden". Pomoże czy zaszkodzi?

Mariusz Pudzianowski, emerytowany strongman a od dekady zawodnik mieszanych sztuk walki w czwartym odcinku reality show "Tylko Jeden" przeprowadzi taki trening, jaki sam wykonuje. Czy wszystkich ucieszy jego wizyta? Czy dla uczestników jest ikoną MMA?

- Pudzian jaki jest taki jest. Jakby siła w MMA grała rolę, to by był bez porażki. Moim zdaniem tutaj siła nie gra takiej dużej roli, ale treningi siłowe są potrzebne - mówi Tomek "Tommy" Romanowski. - Od razu podeszliśmy do dużych ciężarów, to na pewno spaliło mi mięśnie przedramienia i potem trudno było cokolwiek dalej robić - dodaje.

Być może Romanowski ma na myśli niefortunne pojedynki Pudzianowskiego z Karolem Bedorfem czy Szymonem Kołeckim. Słynący z upodobania do niezwykle ciężkich treningów wielokrotny mistrz świata strongman nie był w nich sobą ze względu na kontuzje odniesione w czasie przygotowań. Oby uczestników "Tylko Jeden" nie dopadła klątwa Pudziana...

- Wyciągnąłem z nich ostatki sił. Naprawdę nogi będą ich paliły. Sam przez 11 lat robię takie treningi mówi Mariusz Pudzianowski.

Odciski na rękach, zakwaszone mięśnie i obolałe ciała, to pamiątka, jaką "Pudzian" pozostawił po sobie wśród uczestników "Tylko Jeden". Premiera czwartego odcinka programu, z wizytą najsilniejszego człowieka świata, w piątek o 22:35 w Polsacie.