"Pamiętajcie, że są osoby, które hejt zniosą bez problemu, a są takie, że tego nie udźwigną. To już druga ofiara wejścia do świata freak fight . Pieniądz to nie wszystko. Spoczywaj w spokoju. Mateusz Murański. Amen"- napisała na Instagramie.

Marietta z "Hotelu Paradise" zabrała głos po śmierci Mateusza Murańskiego

"Na początku myślałam, że to nieśmieszny żart, bo niestety miały już miejsce takie sytuacje. To jest bardzo przykre, bo ja widzę to w ten sposób, że człowieka dotyka słabość" - wyznała w rozmowie z "Jastrząb Post".

"Nie wiem jeszcze jakie były dokładne powody zgonu, ale z tego co wiem, to Mateusz umarł w domu podczas imprezy. Jeżeli było to samobójstwo, o czym słyszałam, ale nie wiem, czy tak jest naprawdę, to jest to przykre. Pokazuje, co hejt, nagonka robi z ludźmi, którzy na co dzień pokazują się jako bardzo silni"- dodała Witkowska.