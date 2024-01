Marianna Schreiber zadebiutuje w UFC? Zaskakujące słowa żony polityka PiS

Marianna Schreiber udowodniła, że przysłowie "kobieta zmienną jest" wcale nie powstało bez powodu. Celebrytka, która prywatnie jest żoną wysoko postawionego polityka Prawa i Sprawiedliwości Łukasza Schreibera, jeszcze kilka miesięcy temu MMA nazywała patologią i zarzekała się, że jej noga nigdy nie postanie w oktagonie. Nic więc dziwnego, że gdy kobieta podpisała kontrakt z federacją Clout MMA i ogłosiła swój debiut we freak fightach , wywołało to ogromne poruszenie, zarówno wśród internautów, jak i dziennikarzy.

Pierwszy występ jako zawodniczka MMA Marianna Schreiber zaliczyła podczas gali Clout MMA 3 Santa Clout. Wówczas zmierzyła się z dziennikarką i celebrytką Moniką Laskowską , którą pokonała na punkty po trzech rundach zaciętej, lecz mało technicznej walki. Po ogłoszeniu werdyktu 31-latka nie potrafiła wydusić z siebie ani słowa. W końcu jednak przemówiła i... podziękowała swojej mamie. "To ona daje mi siłę od dziecka. Trzy razy myślałam, że nie dam rady, ale się udało. Siedem tygodni ciężkiej pracy mojej i trenera. Jemu też dedykuję ten sukces" - wygłosiła tuż po walce.

Marianna Schreiber w UFC? Zaskakujące wpisy żony polityka PiS

Zaprosili mnie do UFC

Pod wpisem kobiety od razu pojawiły się komentarze internautów, którzy dość uszczypliwie odpowiedzieli na jej wiadomość. "Nie pomyliłaś z KFC?", "Dziś jest 1 stycznia, a nie 1 kwietnia", "Nowy Rok się dopiero zaczął, a my już mamy dowcip roku", "Ja bym zaprosił do KFC ale Pani ma męża a ja partnerkę z którą się zaręczyłem" - żartowali kibice. Na odpowiedź samej zainteresowanej nie trzeba było długo czekać. 2 stycznia żona polityka PiS opublikowała w sieci kolejny ciekawy wpis. Tym razem było to jej zdjęcie z pasem UFC.