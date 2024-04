Marianna Schreiber z ważnym przekazem. Wyjaśniła to, o co wszyscy pytali

Kochani, mimo tego, że już to przekazywałam, to nadal widzę wiele komentarzy i sprzecznych podawanych dalej komentarzy. Dlatego chciałam to wyjaśnić. W zeszłym roku skończyłam niespełna miesięczne szkolenie z Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, ale potem przeszłam do rezerwy, więc nie byłam czynnym żołnierzem.

~ powiedziała Schreiber za pośrednictwem platformy X (dawniej Twitter).