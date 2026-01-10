Marianna Schreiber to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiego show-biznesu. W sportowym środowisku o 33-latce zrobiło się głośno w 2023 roku, kiedy to ogłosiła ona nadchodzący debiut we freak fightach. Nie byłoby w tym niczego dziwnego, gdyby nie fakt, że ówczesna małżonka polityka PiS Łukasza Schreibera zaledwie kilka tygodni wcześniej tego typu eventy nazywała "patologią" i zarzekała się, że jej noga nigdy w oktagonie nie postanie. Szybko jednak zmieniła zdanie.

Celebrytka ma już na koncie kilka walk w oktagonie, które każdorazowo budziły spore zainteresowanie i nie brakowało wokół nich skrajnych opinii. Sama Marianna nie ukrywa, że udział w "celebryckich pojedynkach" był dla niej przede wszystkim decyzją pragmatyczną. W wywiadach wielokrotnie podkreślała, że freak fighty pozwoliły jej stanąć na nogi finansowo w trudnym momencie życia.

Marianna Schreiber ujawniła, ile waży

Dziś jednak można odnieść wrażenie, że wraz z kolejnymi występami w klatce rośnie w niej sportowa ambicja. Celebrytka wciąż jest głodna kolejnych sukcesów i z niecierpliwością odlicza dni do następnego starcia, które już w sobotę przyciągnie uwagę fanów tej specyficznej formy rozrywki.

Przed walką z Sarą Sise, znaną jako "Lasuczi­ta", obie zawodniczki wzięły udział w obowiązkowym ważeniu. Marianna Schreiber nie tylko stawiła się na oficjalnej ceremonii przed galą Prima MMA, ale też postanowiła pochwalić się swoimi wynikami w mediach społecznościowych. Na Instagramie opublikowała zdjęcia z wagi, na których zapozowała w skąpym stroju, prezentując sylwetkę wypracowaną podczas intensywnych przygotowań.

Celebrytka zdradziła dokładne parametry, nie pozostawiając miejsca na domysły. "176 cm wzrostu, 64,5 kg. 1 dzień do gali - trzymajcie kciuki" - napisała, jasno dając do zrozumienia, że jest gotowa na kolejne starcie. Wszystko wskazuje na to, że nadchodząca walka będzie dla niej nie tylko sportowym wyzwaniem, ale też kolejną okazją do umocnienia swojej pozycji w świecie freak fightów.

