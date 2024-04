Marcinowi Najmanowi puściły nerwy. Co za słowa o Jakubie Rzeźniczaku

Nie łączcie mojego nazwiska z jakimiś "peżotami". Nie będę walczyć z jakimiś... Kim on jest, ten Rzeźniczak? Jakiś niespełniony piłkarzyna. Nie będzie takiej walki. Przestańcie się wygłupiać. Po pierwsze to ja póki co nie myślę w ogóle o powrocie, bo na razie muszę przechodzić rekonwalescencję. Miałem naprawdę dosyć poważną operację i czeka mnie dosyć długi okres rehabilitacji. Nie mogę jeszcze przez dwa miesiące de facto trenować. (...) Ja nie mam czasu teraz na takie dywagacje. Przeczytałem raz, drugi, trzeci, ale zaczyna mnie to już pomału wku*****

~ oznajmił krótko na nagraniu opublikowanym na platformie X.