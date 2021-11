Marcin Wrzosek zwolniony z KSW po porażce z "Don Kasjo" na Fame MMA 12

MMA Fame MMA 12. "Don Kasjo" wygrał dwie walki na jednej gali

Pojedynek Wrzoska z "Don Kasjo" był walką wieczoru Fame MMA 12. "Polish Zombie" przegrał jednogłośną decyzją sędziów.



Do tej pory Wrzosek był zawodnikiem KSW. Jednak przed wczorajszym pojedynkiem współwłaściciel organizacji Maciej Kawulski zadeklarował, że jeśli zawodnik z Łodzi przegra, to wyleci z KSW.



Teraz Kawulski ogłosił swoją decyzję. W mediach społecznościowych zamieścił wpis, w którym zwraca się do Wrzoska, zwalniając go z organizacji. Być może Wrzosek wróci jeszcze do KSW. Kawulski zostawił taką furtkę, pisząc: "Tak więc dla Wrzoska chwilowo w KSW miejsca nie ma i tylko od niego zależy, czy ta sytuacja będzie przejściowa czy permanentna."



Na tę chwilę Wrzosek nie będzie jednak walczył w KSW. Bardzo możliwe, że dołączy do FEN. Zainteresowany jego angażem jest prezes Paweł Jóźwiak, który na Twitterze zaprosił zawodnika do swojej organizacji.

