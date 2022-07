Marcin Wrzosek znowu wystąpi w Fame. Zmierzy się z debiutantem

Były mistrz KSW kategorii piórkowej wróci do klatki już pod koniec wakacji. 27 sierpnia, na gali Fame MMA 15, zmierzy się z raperem "Sariusem".

To może być jego przewaga, bo Wrzosek to przede wszystkim zawodnik przekrojowy. Dodatkowo znowu będzie lżejszy. Do tej pory w boksie stoczył jedną walkę. Na gali Fame MMA 12, po kontrowersyjnym werdykcie, przegrał z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim.