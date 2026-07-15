Marcin Sianos przed Babilon 59: Niedźwiedź zostanie upolowany! Chcę być zapamiętany jako nieustępliwy wojownik

- Gala Babilon MMA w Międzyzdrojach to dla mnie wyjątkowa, wręcz magiczna gala. Lato, otwarte powietrze, walka wieczoru... To wszystko tworzy niesamowity klimat. Ja i Przemysław Mysiala jesteśmy już doświadczonymi zawodnikami, bliżej końca kariery niż początku. Chcę jednak zostać zapamiętany jako zawodnik mocno bijący i nieustępliwy. Właśnie dlatego przygotowuję się do tej walki tak ciężko -- mówi 42-letni Sianos.

Rywal "Thanosa" należy do najbardziej utytułowanych zawodników polskiego MMA. Przemysław "Polish Bear" Mysiala ma za sobą występy w czołowych organizacjach i bogatą kolekcję mistrzowskich pasów (m.in. FEN), jednak Sianos wierzy, że jego największe atuty okażą się decydujące.

- Kiedyś jeden z trenerów powiedział, że jeśli spotyka się dwóch dobrych, mocnych i doświadczonych zawodników, ale jeden jest większy, a drugi mniejszy, to zawsze wygrywa ten większy. Niedźwiedź zostanie upolowany. Jestem tego pewien! - zapowiada olbrzym z Kołobrzegu.

W ostatnich kilkunastu miesiącach Sianos zdobył wielką rozpoznawalność dzięki występom w galach freak-fightowych, ale podkreśla, że nie zamierza rezygnować ze sportowych wyzwań.

- Zamierzam łączyć występy we freakach ze sportowym MMA. Dobrze się bawię, nie biorę wszystkiego na serio i staram się być sobą. Myślę, że właśnie dlatego przekonałem do siebie wielu ludzi. Oczywiście pomogły też mocne sportowe walki, które od lat toczę między innymi w Babilon MMA - przyznaje.

Nie jest tajemnicą, że zwycięzca walki wieczoru w Międzyzdrojach może znaleźć się bardzo blisko pojedynku o mistrzowski pas wagi ciężkiej z mistrzem olimpijskim i podwójnym mistrzem Babilon MMA Szymonem Kołeckim. Sam Sianos nie ukrywa, że taki scenariusz bardzo mu odpowiada.

- Słyszałem, że wygrana może otworzyć drogę do walki z Szymonem Kołeckim o mistrzowski pas. Na razie jednak skupiam się wyłącznie na 24 lipca. Jak wygram, wtedy będziemy rozmawiać o przyszłości - podkreśla.

Zapytany o wymarzonego rywala, odpowiada już bez wahania.

- Nie będę ukrywał - moim celem jest walka z Szymonem Kołeckim o najwyższe trofeum w wadze ciężkiej. Nie mam dziś innego wymarzonego przeciwnika. Mierzę wysoko, a na szczycie

jest właśnie Kołecki. Najpierw mam jednak zadanie do wykonania 24 lipca w Międzyzdrojach.

Na zakończenie "Thanos" zwrócił się do kibiców, którzy w przyszły piątek zasiądą przed telewizorami lub pojawią się w Amfiteatrze w Międzyzdrojach.

- Chcę pokazać się z jak najlepszej strony. W walce scenariusze piszą się same, ale jedno jest pewne - będę dążył do zwycięstwa przed czasem. Szanuję Przemysława przed walką i po walce, ale w klatce nie będzie miejsca na szacunek. Idę po nokaut albo poddanie. Upoluję tego niedźwiedzia!

Hitowe starcie Sianosa z Mysialą będzie głównym wydarzeniem gali Babilon 59. W Międzyzdrojach kibice zobaczą także m.in. pojedynek byłego mistrza świata w boksie Krzysztofa Głowackiego z byłym reprezentantem Polski w piłce ręcznej Damianem Kostrzewą, starcie niepokonanego Szymona Herrmanna z byłym mistrzem Babilonu Łukaszem Siwcem, a także występy dwóch wielkich talentów - Arliego Kambilo i Erika Rushanyana.

Karta walk Babilon MMA 59

Walka wieczoru (MMA 3 x 5 min):

120 kg: Marcin Sianos (8-9) vs Przemysław "Polish Bear" Mysiala (25-13-1)

Karta główna (MMA 3 x 5 min):

93 kg: Krzysztof Głowacki (2-2) vs Damian Kostrzewa (2-2)

84 kg: Szymon Herrmann (6-0) vs Łukasz "Brutal" Siwiec (9-5)

77 kg: Arli Kambilo (6-1) vs Kleverson Cruz (15-10)

66 kg: Erik Rushanyan (3-0) vs Filip Jarocki (5-8)

84 kg: Damian Piskorz (1-0) vs Patryk Domarus (2-2)

61 kg: Wojciech Pająk (2-1) vs Jakub Grigoryan (1-0)

77 kg: Marcin Kopcza (2-3-1) vs Andre "Angry" Langen (3-3)

77 kg: Seweryn Mańkowski (1-1) vs Bartosz Wieczorek (debiut)

Karta wstępna (MMA semi-pro 3 x 3 min):

77 kg: Michał Szczepański (2-0) vs Denis Budnik (debiut)

73 kg: Paweł Kopaczka (0-2) vs Alan Kin (7-3)

Babilon 59 - Międzyzdroje

Termin: piątek 24 lipca 2026

Miejsce: Amfiteatr w Międzyzdrojach

Bilety: www.eventim.pl/artist/babilon

Transmisja: Super Polsat, Polsat Sport Fight & Polsat Box Go

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