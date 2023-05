Marcin Najman zrobił show. Padły mocne słowa o Adamku, pokazał jak go zbije

- Była możliwość, aby uczestnikiem Grand Prix był Tomasz Adamek. Jest wielkim mistrzem boksu, którego bardzo szanuję za osiągnięcia. Natomiast jest małym człowiekiem i karłem moralnym. Pamiętam jak na plecach wybił się Andrzeja Gołoty i potem wyzwał go do walki, kiedy wiedział, że jest niesprawny - powiedział Marcin Najman.

- Później na oczach publiki chciał się pogodzić, ale Andrzej powiedział niecenzuralne słowa i nie chciał go widzieć. Adamek wtedy się na mnie obraził. Powiedziałem mu, że nie daruję mu tego, co zrobił Gołocie - uznał 44-latek. - Wygląda jak otępiały. Nudzi mu się, nie wie, co ma ze sobą zrobić. W każdym razie po raz kolejny wyzwał mnie do walki w formule MMA - dodał "El Testosteron.