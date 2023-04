Marcin Najman zaskoczył fanów. "Ojciec chrzestny wraca do gry"

Marcin Najman to jeden ze sportowców, którzy kilkukrotnie zmieniali trenowaną przez siebie dyscyplinę. Urodzony w Częstochowie gwiazdor pierwsze kroki w sportach walki stawiał jako pięściarz . W latach późniejszych mężczyzna próbował swoich sił jeszcze w kick-boxingu i mieszanych sztukach walki.

W marcu 2023 roku Najman zadebiutował jako zawodnik High League. Były pięściarz miał stanąć do walki z Jackiem Murańskim . Jego oponent nie wziął jednak udziału w gali w katowickim Spodku z powodu rodzinnej tragedii - na kilkanaście dni przed walką zmarł syn Murańskiego, Mateusz . Finalnie Najman zmierzył się z Pawłem Jóźwiakiem. Pojedynek ten zakończył się triumfem "El Testosterona".

Co dalej z posadą Andrei Anastasiego? WIDEO

Co dalej z posadą Andrei Anastasiego? WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Marcin Najman głodny kolejnych sukcesów. Planuje kolejną walkę

Po wygranym pojedynku podczas High League 6: pashaBiceps vs. Dubiel Marcin Najman doszedł do wniosku, że to nie czas na przejście na sportową emeryturę. 44-latek opublikował ostatnio nietypowe wideo w mediach społecznościowych, którym mocno zaskoczył swoich obserwatorów. Na nagraniu można zobaczyć Najmana trenującego przed... kolejną walką.