Marcin Najman ujawnił, z kim miał walczyć. To weteran KSW i były zawodnik UFC

Od kilku tygodni Marcin Najman za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych informował o tym, że stoczy walkę z zawodnikiem, który toczył walki w UFC. Rozgrzewało to wyobraźnie kibiców, którzy zastanawiali się, kto z przeszłością w najsłynniejszej organizacji na świecie, zdecyduje się na rywalizację z byłym bokserem.

Marcin Najman ujawnił, z kim chciał walczyć

Jak stwierdził "El Testosteron" w swoim nagraniu na kanale Youtube "Marcin Najman Official" jego przeciwnikiem miał być Marcin Wrzosek. "Organizatorzy prosili mnie, aby nie upubliczniać jego nazwiska" - stwierdził.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Tybura i Paweł Kowalik przed galą UFC 273. WIDEO Polsat Sport

Wrzosek to profesjonalny zawodnik MMA występujący najczęściej w wadze piórkowej oraz lekkiej. Toczył walki w prestiżowych federacjach KSW, FEN, a nawet UFC. Jego ostatnim pojedynkiem było pięściarskie starcie z Kasjuszem Życińskim na Fame MMA 12.

Reklama

Czytaj także: Marcin Najman dla Interii: Było bardzo dużo czarnego PR-u

Do walki Najman - Wrzosek jednak nie dojdzie, co stwierdził były bokser w dalszej części swojej wypowiedzi. "Propozycję przyjąłem w 60 sekund. Nic nie jestem w stanie zrobić, bo go wołami do klatki nie wyciągnę" - powiedział Najman, informując, że Wrzosek nie przyjął wyzwania.