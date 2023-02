„Nie bierzcie narkotyków” – Marcin Najman o śmierci Murańskiego

Ze względu na zaplanowaną walkę Marcin Najman vs. Jacek Murański na gali High League 6. postać mistrza WKU w K1 znów pojawia się często w mediach. W ostatnio udzielonym wywiadzie Najman stwierdził, że "hejt zabija". Jednak jego zdaniem nie to było przyczyną zgonu Mateusza Murańskiego, o czym wspomina w wywiadzie udzielony dla Faktu:

Hejt, narkotyki i łatwe pieniądze – tak wygląda świat freaków

Generuje to ogromne zainteresowanie widzów i pieniądze dla organizatorów oraz uczestników gal. Jednak nie wszyscy z nich są przystosowani do takiego obciążenia psychicznego. Być może z tego powodu ucieczką od hejtu są używki. Niestety pieniądze wciąż stanowią wystarczającą motywację do tego, aby nie wycofywać się ze świata freaków, co tworzy błędne koło.