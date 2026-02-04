Marcin Najman przez wielu fanów jest uważany za jedną z najbardziej barwnych postaci w szeregach FAME MMA. Gwiazdor federacji lata temu zyskał nawet miano "Cesarza freak fightów", a jego nazwisko na stałe zapisało się w historii organizacji oraz świadomości widzów, którzy śledzą starcia celebrytów.

Kilka miesięcy temu zawodnik - ponownie - zakończył karierę. Po przegranej z Łukaszem "Tuszolem" Tuszyńskim podczas FAME MMA 27, Marcin Najman zdecydował się zostawić rękawice w oktagonie, co symbolizuje przejście na sportową emeryturę w świecie MMA. Nie jest jednak tajemnicą, że popularny Cesarz łatwo potrafi zmienić zdanie. W przeszłości po podobnych deklaracjach wracał do sportu i toczył kolejne pojedynki.

W ostatnim czasie wiele mówiło się na temat potencjalnego starcia Marcina Najmana z Gabrielem "Arabem" Al-Sulwi. Mistrz PRIME MMA po zdobyciu pasa organizacji udzielił wywiadu w oktagonie i zdradził, że marzy o walce z popularnym "Cesarzem". Były pięściarz przyjął wyzwanie, ale na ten moment nie ma pewności, czy walka się odbędzie. Na horyzoncie pojawił się jednak nowy rywal dla 46-latka.

Marcin Najman wypalił w kierunku dawnego rywala. Nie ma złudzeń. "Nigdy byś nie wyszedł"

Jacek Murański w trakcie wydarzenia FAME AWARDS został zapytany przez Macieja Turskiego z "Kanału Sportowego" o potencjalny rewanż z Marcinem Najmanem. Panowie walczyli ze sobą na gali Clout MMA 4, a zwycięski z oktagonu wyszedł "Muran".

- Widzowie mają spory niedosyt, jak tak do mnie piszą. Tak naprawdę to się zakończyło... owszem w spektakularny sposób dla mnie, aczkolwiek całkowicie uzasadniony ze względów zdrowotnych, że przerwano tę walkę. Ja rozumiem Marcina, robił show, zaczął opowiadać o palcu w oku. Wystarczy zrobić stopklatkę i widać, że czegoś takiego nie było. Muszę jednak przyznać, facet mocno bije - powiedział Jacek Murański, wskazując, że fani czekają na jego ponowną konfrontację z Marcinem Najmanem.

Marcin Najman odniósł się do wspomnianego wywiadu za pośrednictwem platformy X. Gwiazdor FAME MMA uważa, że wypowiedź "Murana" jest wyłącznie na pokaz, a ten nigdy nie zdecydowałby się na walkę z nim w formule MMA.

- Drogi Jacku, po zwycięstwie poprzez wbicie mi tipsa w oko wygrałeś. Z tego, co słyszałem, zostałeś po tym wydarzeniu uhonorowany w Legii Cudzoziemskiej i zostałeś awansowany na stopień kaprala. To wielka rzecz. Niemniej jednak chęć rewanżu i chęć dokończenia tej rywalizacji z twojej strony wydaje się wyłącznie na pokaz. Ty nigdy nie wyszedłbyś do mnie do realnej walki w formule MMA. Dlatego tego rodzaju wypowiedzi traktuje wyłącznie jako twój marketing - napisał były pięściarz.

Na ten moment PRIME MMA, ani FAME MMA nie potwierdziły chęci zorganizowania pojedynku dwóch freakowych legend. Niewykluczone jednak, że za kulisami prowadzone są pewne rozmowy na ten temat.

Rozwiń

PRIME MMA: Kamil "Tazzy" Mataczyński PRIME MMA materiały prasowe

Jacek Murański Karol Makurat Reporter

Marianna Schreiber i Piotr Korczarowski AKPA AKPA

Sebastian Idziak - Szymon Janz. Skrót walki Polsat Sport