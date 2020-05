Raperskie wyzwanie z charytatywnym przesłaniem przyciąga do zabawy kolejne gwiazdy. Tym razem w akcji zdecydował się wziąć udział Marcin Najman, który w swoim kawałku „Anty Covid 19” nie tylko wyraził swoje zdanie na temat działań podejmowanych z uwagi na pandemię, ale również nie zapomniał o prowokacji Andrzeja Fonfary.

W krążącym w sieci wyzwaniu #hot16challenge2 wzięło już udział wiele gwiazd z pierwszych stron gazet. Co więcej, przed kilkoma dniami rozgłos zdobył prezydent RP Andrzej Duda, którego "ostry cień mgły" stał się już powszechnie znanym tekstem. Wyzwanie ma na celu zbiórkę pieniędzy na rzecz walki z koronawirusem.

Tym razem sieć podbija utwór w wykonaniu Marcina Najmana. Pięściarz opublikował w niedzielę utwór "Anty Covid 19", do którego sam napisał słowa.

Najman ostro wyraża się o działaniach, jakie podejmowane są aktualnie w kraju, odwołując się między innymi do gali Fame MMA.

"Covid 19 - pandemia głupoty. Piorą ludziom mózgi, zamiast wziąć się do roboty. Maseczki, maseczki, mówią, musisz nosić. Pozamykali w domach, nie możesz nikogo zaprosić" - rapuje częstochowianin.

Między słowami wysłuchać można także ostrą prowokację wymierzoną prosto w Andrzeja Fonfarę. Najman nie zamierzał być delikatny w słowach.

"Jeden ciepły gość chce przylecieć do Europy. Grypsujący na wolności Andrzej Fonfara zrobił coming out, to się w boksie nie zdarza. Tolerancja to jednak dla nas podstawa. Fonfara jest gejem, to nam nie przeszkadza" - kontynuuje 41-latek.

Na koniec nagrania Najman nominuje do zabawy kolejne trzy osoby. Wśród nich pada celowo przekręcone nazwisko "Fonfaja".

Nagranie, do którego muzykę skomponował Allan Krupa, już teraz ma ponad 66 tysięcy wyświetleń. Internauci są zachwyceni raperskim kunsztem pięściarza. W komentarzach często pojawia się słowo "szacun" oraz zwrócenie uwagi na odważne pióro Marcina Najmana, które po publikacji tego dzieła w niektórych oczach sporo zyskało na wartości.

Zdjęcie Marcin Najman / Jankowski/REPORTER / East News

Zdjęcie Pamiętaj! / INTERIA.PL