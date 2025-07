Dla Łazarza to wyjątkowy powrót. Nie tylko do klatki Babilon MMA, ale i do nadmorskiego kurortu - "Bane" walczył w Międzyzdrojach w 2017 roku na pierwszej gali MMA organizowanej przez Tomasza Babilońskiego. Teraz wraca tam po ośmiu latach w roli doświadczonego weterana, który - jak sam mówi - właśnie wchodzi w najlepszy czas swojej kariery.

Łazarz otwarcie przyznaje, że to on zabiegał o pojedynek z Kołeckim: - To ja poprosiłem o to zestawienie po gali w Białogardzie. Jestem tu wystarczająco długo, żeby dostawać to, o co proszę... Podchodzę do walki z Szymonem jak do największego wyzwania w karierze. Wygrana otworzy kolejne drzwi - to będzie wielka wojna!