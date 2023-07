Marcin Dubiel starł się z "Filipkiem". Burza ciosów i liczenie, pojawiła się krew

Fame Friday Arena. Marcin Dubiel pokonał Filipa "Filipka" Marcinka na punkty

Decydująca odsłona walki niewiele już zmieniła. "Filipek" nie był w stanie znaleźć sposobu na to, by zaskoczyć Marcina Dubiela, który dotrwał do samego końca bez większych problemów, a następnie sędziowie ogłosili jego jednogłośne zwycięstwo.