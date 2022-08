Marcin Dubiel przed Fame MMA 15: Mam lepszą wytrzymałość. "Blonsky" jest konfliktowy

- Miałem walkę z Alberto w czerwcu i musiałem masować do góry. Moja regularna waga stanęła na 84-85 kilogramach. Schodzenie do 79 kg... nie powiem, że było problematyczne, ale kosztowało mnie trochę zachodu. Teraz praktycznie codziennie schodziłem jeden kilogram w dół - odpowiedział Dubiel na pytanie o wagę i przygotowania do gali Fame MMA 15.

- Rok temu byłem na walce bokserskiej, która trwała 15-20 minut. Wyglądało to hardcore’owo. Strategie i plan trzeba uzależnić od wielu rzeczy, nie można spompować się w pierwszych minutach. Treningi też miałem dostosowane do tej formuły, do rzymskiej klatki. Mieliśmy zbudowaną przestrzeń by trenować na tej mniejszej powierzchni.