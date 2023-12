Mamed Chalidow zdobył się na poruszające wyznanie. "Żyć mi się nie chciało"

Stoczył aż 47 zawodowych walk, z których wygrał 37. Najpoważniejszą toczył jednak we własnej głowie. Mamed Chalidow w jednym z odcinków dokumentalnej serii "KSW: za kulisami" opowiedział o swojej walce z depresją, która towarzyszyła mu przez dłuższy czas. 43-latek zdradził, że odbiło się to na jego wynikach sportowych. Mimo to kariery nie kończy, a nawet szykuje się do kolejnej szalonej walki.