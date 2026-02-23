Mamed Chalidow wraca do oktagonu, a tu takie słowa od Szpilki. Gwiazdor nie ma złudzeń
Na ten powrót czekali wszyscy fani mieszanych sztuk walki w Polsce. Mamed Chalidow już w kwietniu zawalczy z Pawłem Pawlakiem o pas mistrzowski kategorii średniej w KSW. Artur Szpilka postanowił skomentować głośne ogłoszenie organizacji w mediach społecznościowych i opublikował w nich krótkie nagranie. Zawodnik nie krył swojego zachwytu nad nadchodzącą walką wieczoru i wskazał, komu będzie kibicować.
Już 18 kwietnia były mistrz kategorii średniej i jedna z największych gwiazd KSW, Mamed Chalidow zmierzy się w oktagonie organizacji z niepokonanym od blisko siedmiu lat i posiadającym pas mistrzowski Pawłem Pawlakiem.
Dla Chalidowa kwietniowy występ na gali również będzie jednak okazją do podtrzymania dobrej formy w mieszanych sztukach walki, którą rozpoczął jeszcze w 2022 r. w starciu z Mariuszem Pudzianowskim.
Od pamiętnej walki z byłym strongmanem Polak czeczeńskiego pochodzenia mierzył się w MMA ze Scottem Askhamem i Adrianem Bartosińskim, a oba te pojedynki zakończyły się zwycięstwem "Cannibala".
Ależ słowa, Artur Szpilka reaguje na mistrzowską walkę Mameda Chalidowa. Wskazał faworyta
Mamy dopiero luty, a już znaczna część fanów ogłosiła nowe zestawienie KSW "walką 2026 r.". Podobnego zdania zdaje się być również były bokser, a obecnie zawodnik organizacji, Artur Szpilka. 36-latek nie krył swojego zachwytu nad mistrzowskim pojedynkiem wagi średniej oraz powrotem Chalidowa do klatki. Za pośrednictwem mediów społecznościowych postanowił podzielić się swoją opinią na ten temat.
- Wraca Mamed Chalidow. One and only! Będzie to naprawdę świetna walka, bo będzie walczył z Pawlakiem, który jest mistrzem, jest fantastycznym zawodnikiem. Spotka się młodość z doświadczeniem. Ja wam powiem, że jaram się tą walką strasznie. Wiadomo, że sercem za Mamedem, ale naprawdę szykuje się wielka walka - powiedział.
Nie ma wątpliwości, że były profesjonalny bokser w starciu o pas będzie kibicował Chalidowowi. Szpilka wskazuje jednak, że Pawlak także jest świetnym zawodnikiem, a pojedynek obu panów dostarczy fanom mnóstwo emocji.
Chalidow jest o dziewięć lat starszy od Pawlaka, a także stoczył w swojej karierze o kilkanaście walk więcej niż aktualny mistrza wagi średniej. Popularny "Plastinho" nie przez przypadek jest jednak niepokonany od tak wielu lat i z pewnością posiada na tyle dużo doświadczenia, aby stawić opór, a nawet wygrać pojedynek z legendą KSW i obronić swój pas.
Gala XTB KSW 117 odbędzie się już 18 kwietnia na warszawsko COS Torwar.