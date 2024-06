Mamed Chalidow o powrocie do klatki. "Na razie są wakacje, odpoczywam i się nad tym nie zastanawiam"

Choć Mamed Chalidow jest już w stanie normalnie trenować, wcale nie oznacza to, że szykuje się do kolejnej walki. 43-latek na pytanie o to, kiedy dokładnie zobaczymy go znów w oktagonie, odpowiedział wprost. "Szczerze? nie wiem. Nie mam pojęcia, na razie są wakacje. Ostatnio robię tak, że jak mam chęć i nastrój do walki, to idę, mówię do włodarzy KSW: "jestem gotowy, dajcie mi jakąś walkę". Na razie są wakacje, odpoczywam i się nad tym nie zastanawiam. (...) Myślę, że za parę miesięcy pojawi się u mnie głód i już będę chciał walczyć. To jest normalne u mnie, że jest moment wakacyjny, odpoczywam, a później myślę z KSW, co robić dalej" - przyznał.