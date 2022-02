W grudniu, w walce wieczoru gali KSW 65 w Gliwicach, Mamed Chalidow starł się z Robertem Soldiciem. Pojedynek przegrał po dotkliwym nokaucie . Później przyznał, że przez odniesione obrażenia będzie musiał przejść "kilka drobnych zabiegów" .

Lecz urazy nie były wcale tak błahe, jak mogłyby sugerować słowa sportowca. Tuż po walce Chalidow trafił do szpitala "w trybie pilnym". Doszło do zapadnięcia oczodołu. Lekarze przeprowadzili operację , w kości czołowej umieścili tytanową płytkę. Sprawa jest poważna. Do tego stopnia, że niektórzy zastanawiają się, czy pochodzący z Czeczenii zawodnik kiedykolwiek wróci jeszcze do profesjonalnego uprawiania sportów walki.

Reklama

ODWIEDZINY KAWULSKIEGO I CHALIDOWA MIAŁY SKOŃCZYĆ SIĘ NOKAUTEM. "IDĘ W TO"



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. KSW. Przemysław Saleta dla Interii: Chalidow się zorientował, że jest za mały, stary i za wolny. Wideo INTERIA.TV

Mamed Chalidow na najnowszym nagraniu z "bokserem". "Forma wraca"

Nie wiadomo, czy zobaczymy Chalidowa w oktagonie, ale są inne, optymistyczne wieści. Wygląda na to, że sportowiec wraca do formy. A przynajmniej tak można wywnioskować z opublikowanego przez niego nagrania. W najnowszym wideo udowodnił, że wciąż ma sporo siły i dysponuje mocnym ciosem.



Mamed, zagrzewany dopingiem towarzyszących mu kolegów, uderzył w tzw. "boksera" i osiągnął świetny rezultat. Pobił rekord na widocznej w materiale maszynie.

"Potencjał jest", "Jest moc, się zadziało. Z wielu szczenek po takim ciosie nic by nie zostało", "Forma wraca i siła tak samo", "Ma się te rąbnięcie w łapce", "Jest cios. Jest wynik, brawo mistrzu" - komentują internauci.



Wcześniej w sieci pojawiło się nagranie ze sparingu Chalidowa. "Cieszy mnie ten widok", "Powrót", "Wydaje mi się, że data rewanżu ustalona" - entuzjazmowali się kibice.

Instagram Wideo (IGTV)

Zdjęcie Mamed Chalidow / Adam Jankowski / East News