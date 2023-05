Mamed Chalidow szczerze o Arturze Szpilce. Ależ go podsumował

Mamed Chalidow wprost o Arturze Szpilce. Nie gryzł się w język

Zarówno Artur Szpilka, jak i Mariusz Pudzianowski porządnie przygotowują się do sobotniej walki, co relacjonują aktywnie w mediach społecznościowych. W treningach, jak się okazało, "Szpili" pomaga... Mamed Chalidow . 42-latek ma znacznie większe doświadczenie w mieszanych sztukach walki, nic więc dziwnego, że pięściarz poprosił o pomoc właśnie jego. Co ciekawe, Artur Szpilka zrobił na starszym koledze dobre wrażenie. Ten w rozmowie dla "Klatka po klatce’ wyjawił, co tak naprawdę sądzi o rywalu Mariusza Pudzianowskiego. Posypały się komplementy.

Im bardziej go poznaję, to jest w pozytywnym sensie świr. Naprawdę to jest człowiek pozytywny. Energia, która od niego bije...