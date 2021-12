Chalidow w walce wieczoru gali KSW 65, w drugiej rundzie pojedynku został brutalnie znokautowany przez Soldicia. Było to starcie o pas wagi średniej.

Mamed Chalidow opublikował nagranie

Wojownik ma zapadnięty oczodół i złamany nos. Co ciekawe, do szpitala odwoził go współwłaściciel federacji, Maciej Kawulski.



W poniedziałek Chalidow opublikował na swoim instagramowym profilu nagranie wideo, na którym widać, jak jego twarz wygląda po walce.



Zdjęcie Instagram Mameda Chalidowa / Instagram

Na nagraniu lekarz opowiedział również o szczegółach operacji, jakiej ma zostać poddany Chalidow.



