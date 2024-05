Mamed Chalidow nie zamierza milczeć. Jasny przekaz ws. sytuacji w Palestynie

O napiętych relacjach pomiędzy Izraelem a Palestyną mówi się już od lat. W październiku ubiegłego roku doszło jednak do niespodziewanej eskalacji konfliktu. Wówczas organizacja Hamas zdecydowała się przeprowadzić operację zbrojną na terenie Izraela. W kierunku większych miast, w tym Jerozolimy i Tel Awiwu wystrzelono wówczas wiele rakiet, a w wyniku tej operacji życie straciło wielu niewinnych cywilów. Na reakcję władz Izraela nie trzeba było długo czekać. Bestialskie ataki Hamasu spotkały się z krwawym odwetem rządu Benjamina Netanjahu.

Wobec wydarzeń, jakie mają miejsce na Bliskim Wschodzie, obojętnie nie przeszły gwiazdy sportu. Głos w tej sprawie zabrała już wcześniej m.in. Ons Jabeur, która stanęła po stronie Palestyńczyków i apelowała o zakończenie konfliktu . "Przemoc nigdy nie przyniesie pokoju. Nie mogę znieść przemocy, ale nie mogę też znieść faktu, że są ludzie, którym zabiera się ziemię. Dlatego zrozumienie kontekstu jest ważne, patrzenie na to, co dzieje się dzisiaj. Ignorowanie najnowszej historii jest nieodpowiedzialne i nie przyniesie pokoju. A pokój jest wszystkim, na czym nam zależy. Pokój jest tym, czego każdy potrzebuje i na co zasługuje. Stop przemocy" - przekazała wówczas za pośrednictwem mediów społecznościowych.