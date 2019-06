Mamed Ch., były mistrz sztuk walki MMA usłyszał zarzuty nie tylko paserstwa wyłudzonych w Czechach luksusowych samochodów, ale również podżegania do podpalenia dwóch samochodów, znieważenia policjantów oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy – podaje portal tvp.info. Grozi mu za to kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Zdjęcie Mamed Ch. ma już powstawione zarzuty /Newspix

Przypomnijmy, Ch. został zatrzymany we wtorek przez Biuro Operacji Antyterrorystycznych. Jak pisaliśmy, prokurator ustalił, że były zawodnik MMA miał uczestniczyć w handlu kradzionymi samochodami, które były nabywane w Czechach. Chodzi o takie pojazdy jak Porsche Panamera, Range Rover Evoque, BMW M6, czy BMW serii 7.



W środę został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty.



Policjanci wyważyli okna

Reklama

Jak przebiegała akcja zatrzymania? We wtorek około 6 rano policyjni antyterroryści weszli do domu w jednej z miejscowości pod Olsztynem; m.in. wyważyli tam okna. Ch. nie stawiał oporu. Śledczy zajmują się sprawą już półtora roku. Dotychczas zatrzymano cztery osoby, które są tymczasowo aresztowane.

Ch. został zatrzymany na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

W rozmowie z Interią prokurator Ewa Bialik, rzeczniczka prasowa Prokuratury Krajowej w Warszawie, pytana o ewentualne zastosowanie środków zapobiegawczych, powiedziała: - Jeśli w ogóle będzie mowa o zastosowaniu środków zapobiegawczych, to będą decydowali o tym prokuratorzy po dokonaniu czynności procesowych z udziałem pana Mameda Ch.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Neymar uzależniony od narkotyków? Kolejne oskarżenie w kierunku piłkarza. Wideo © 2019 Associated Press

Mamed Ch. urodził się w 1980 roku w Groznym. Z pochodzenia jest Czeczenem. Jako 17-latek przyjechał do Polski.

Sztuki walki zaczął trenować jeszcze w Rosji. Początkowo uczęszczał na zajęcia karate, później także boks, taekwondo i zapasy. W mieszanych sztukach walki zaczął startować w 2004 roku - był międzynarodowym mistrzem Polski. Od 2007 roku związał się z organizacją KSW (Konfrontacja Sztuk Walki). Został mistrzem tej organizacji w 2009 roku w wadze półciężkiej. Zdobył też pas czempiona w wadze średniej. 1 grudnia 2018 roku po przegranej walce z Tomaszem Narkunem ogłosił zakończenie kariery zawodniczej.



21 grudnia 2010 roku otrzymał polskie obywatelstwo.