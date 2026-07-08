Mamed Ch. usłyszał wyrok. Przerwał milczenie. Opublikował oświadczenie

Jako pierwsi poinformowali o wyroku dziennikarze RMF FM. Później potwierdziła to Polska Agencja Prasowa. Mamed Ch. został skazany na półtora roku więzienia za m.in. paserstwo luksusowych aut. Sąd nałożył na niego także grzywnę w wysokości 280 tys. złotych.

Kradzione samochody miały być kupowane w Czechach i Polsce, a potem sprzedawane m.in. w Olsztynie oraz Warszawie. W środowym wyroku była też mowa o znieważeniu i naruszeniu nietykalności policjantów w Olsztynie osiem lat temu. Sąd uznał również, że Mamed Ch. kierował działaniami zmierzającymi do zniszczenia dwóch samochodów w Rybniku w kwietniu 2017 roku.

Kilka godzin po ogłoszeniu wyroku sam zawodnik MMA odniósł się do sprawy na swoim Instagramie. Podkreślił, że najchętniej w ogóle nie zabierałby głosu w tej sprawie, ale dla wielu swoich fanów zrobił wyjątek.

"Chcę, żebyście wiedzieli jedno, pozostaję dokładnie tym samym człowiekiem, któremu kibicowaliście przez wszystkie te lata. Nie wydarzyło się nic, co odebrałoby mi wartości, którymi kieruję się w życiu. Wierzę, że prawda obroni się sama" - zapewnił Mamed Ch.

Pełne oświadczenie. Podjął decyzję ws. apelacji

Do wpisu dołączył oświadczenie, w którym czytamy: "Wyrok Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach nie jest prawomocny. Przyjąłem go do wiadomości, ale jest to rozstrzygnięcie, z którym nie mogę się zgodzić. W związku z powyższym będę się od niego odwoływał".

"Mam pełne zaufanie do dalszego toku postępowania i wierzę, że na etapie apelacji wszystkie okoliczności tej sprawy zostaną ponownie i dokładnie ocenione. Od początku konsekwentnie przedstawiam swoje stanowisko i nadal czuję się niewinny. Zależy mi na tym, aby sprawa została ostatecznie wyjaśniona w sposób rzetelny, spokojny i zgodny z prawda" - napisał Mamed Ch.

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