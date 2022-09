Maja Staśko pocałowała rywalkę po walce! "Była zgoda, nie bójcie się"

Maja Staśko pokonała Ewę Mrs. Honey" Wyszatycką na High League 4

Dziennikarka i autorka kilku większych publikacji po walce przemówiła do publiczności. Zanim to się jednak stało pogratulowała rywalce i zbliżyła się z nią, doszło nawet do pocałunku! "Ewa, gdy się przytulałyśmy, zapytała, czy możemy się pocałować. Była zgoda, nie bójcie się - ale super, że pytacie!" - napisała Staśko w mediach społecznościowych.