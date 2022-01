Sudolskiemu trzykrotnie zmieniał się rywal. Najpierw miał mierzyć się z Litwinem Mindaugasem Gerve, a potem z Gruzinem Georgim "Gladiatorem" Lobjanidze. Ostatecznie, na kilka dni przed galą do walki wskoczył Michał Pasternak.



Zawodnik Akademii Sportów Walki Wilanów jest w formie startowej. Tydzień temu, w walce wieczoru gali WOTORE 4 wygrał z Simonem "The Savage" Henriksenem. Z Sudolskim nie miał jednak łatwej przeprawy.



Babilon MMA 27. Sędziowie mieli trudne zadanie

Podopieczny Michała Materli nie wyglądał na przejętego częstymi zmianami rywali. W klatce robił swoje i choć miał mało czasu, to zdołał przygotować konkretny plan na walkę.



Pojedynek toczył się w stójce. W większości rywalizacja toczyła się w klinczu przy siatce. Rundy były bardzo ciężkie do punktowania i sędziowie mieli ciężki orzech do zgryzienia. W efekcie nie byli jednomyślni. Decyzja była niejednogłośna. Dwóch z trzech sędziów punktowało zwycięstwo Sudolskiego.



