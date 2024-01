Lisek prosto z mostu o przyszłości we freak fightach. „Nie zdarzy się to”

- Wkładam 100% zaangażowania w to, aby skakać jak najwyżej. Mamy sezon napakowany mistrzostwami świata, mistrzostwami Europy i igrzyskami olimpijskimi , więc startów na pewno nie zabraknie. Zaczynamy natomiast już wkrótce czempionatem halowym. Praca wre i mocno liczę na to, że moja forma będzie wysoka.

- Złapałem bakcyla i bawię się sztukami walki. Na razie jestem żółtodziobem i myślę, że nie zmieni się to w najbliższym czasie, ponieważ wkładam całe swoje serce w skok o tyczce. Freak fighty pozostaną natomiast bardzo fajną zajawką . Myślę zresztą, że w niedalekiej przyszłości znów zobaczycie mnie w oktagonie, natomiast na pewno nie zdarzy się to przed igrzyskami.