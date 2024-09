Linkiewicz wygrała, a teraz reaguje na zarzuty. "Rozumiem, że niektórzy nie znają się"

Marta Linkiewicz wygrała, a potem...

Linkimaster zmierzyła się z Karoliną Owczarz na zasadach K-1 . Wcześniej za faworytkę starcia uważano Owczarz - zawodową sportsmenkę i pięściarkę, która postanowiła spróbować swoich sił we freak fightach. Początek starcia pań wskazywał na to, że Linkiewicz stanie po przegranej stronie.

Marta Linkiewicz odpowiada

Na InstaStories Marta Linkiewicz postanowiła osobiście odnieść się do stawianych jej zarzutów o to, że niesłusznie została ogłoszona zwyciężczynią. Nie miała zamiaru się hamować. "We wczorajszej walce wygrałam z zawodniczką KSW, Karoliną Owczarz. Zwycięstwo zapewniły mi dwie wygrane rundy - druga i trzecia. Rozumiem jednak, że niektórzy nie znają się na punktowaniu walk i nie są sędziami, a jedyne, na czym mogą opierać swoją opinię, to stronnicze komentarze komentatorów transmisji. Nie zes*ajcie się. Miłego dnia" - pisała.