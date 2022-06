Jest nam niezmiernie przykro ze względu na to, co działo się podczas HIGH League 3. Kilka miesięcy pracy zostało zakłócone przez osoby, które nigdy nie powinny znaleźć się na jakimkolwiek naszym wydarzeniu. Podczas wydarzenia odbyło się osiem świetnych walk. Dziękujemy wszystkim, którzy tego wieczoru byli z nami. Wrócimy ze zdwojoną mocą i dołożymy wszelkich starań, aby nigdy więcej Was nie zawieść. Jako organizatorzy dopięliśmy wszelkich starań, aby podczas wydarzenia było bezpiecznie. Z tego względu musieliśmy zakończyć galę wcześniej. Najważniejsze jest bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie - widzów, pracowników i zawodników

- zapewnili.