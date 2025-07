Liczyli na wielki powrót, a Chalidow nagle ujawnił. "Nie jestem w stanie"

Fani Mameda Chalidowa od miesięcy czekają na jakiekolwiek informacje o powrocie swojego idola do klatki po tym, jak zapowiedział on przerwę po pokonaniu Adriana Bartosińskiego. Po gali KSW 108, która odbyła się w jego rodzinnych stronach, ujawnił on w rozmowie z Arturem Mazurem, że obecnie nie jest w stanie określić, kiedy mogłoby do powrotu dojść, bo skupia się na zupełnie innych rzeczach i aby przygotować się do walki, musi mieć wolną głowę. W tej chwili to niewykonalne.