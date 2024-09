Legenda zapowiada gotowość do walki z Pudzianowskim. To byłby prawdziwy hit

Chętny na pojedynek z "Pudzianem" był także były brytyjski strongman, Eddie Hall. Ten przez długi czas starał się o zwrócenie na siebie uwagi "Dominatora". Wreszcie udało mu się to - Pudzianowski w mediach społecznościowych odpowiedział Brytyjczykowi, że jest gotowy do walki i zaprasza go do Polski na galę KSW. Włodarze federacji wkrótce potem poinformowali, że kibice nie powinni się nastawiać, ponieważ hitowego starcia nie będzie - jak ujawnił Martin Lewandowski, Hall był z początku brany pod uwagę jako potencjalny oponent Pudzianowskiego, jednak obecnie oczekuje przyjścia na świat kolejnego potomka, przez co włodarze KSW musieli z niego zrezygnować.

