Legenda odchodzi z KSW, zaskakujący kierunek. Polak pełnoprawnym mistrzem bez walki
W trakcie gali XTB 117 w Warszawie zapadło wiele mistrzowskich rozstrzygnięć. Federacja w trakcie wydarzenia poinformowała także o zakończeniu współpracy z podwójnym mistrzem Salahdinem Parnassem. Francuz wybrał zaskakującą opcję. Jego odejście sprawiło, że jeden z pasów trafił w ręce Polaka, który kilka miesięcy temu apelował do prezydenta RP Karola Nawrockiego.
Salahdine Parnasse to jedna z legend federacji KSW. Francuz wywalczył mistrzowskie pasy w kategorii lekkiej i piórkowej. Kibice ostatni raz widzieli go klatce 17 stycznia w Radomiu. Wówczas pokonał Marcina Helda i obronił pas w wadze lekkiej.
Jakiś czas temu pojawiła się informacja, że Parnasse zawalczy 16 maja w gali w Los Angeles, którą organizuje grupa MVP Promotion należąca do Jake'a Paula. Rywalem Francuza będzie Kenneth Cross.
Legenda żegna się z KSW
Tym samym pojawiły się plotki, że Francuz może lada moment odejść z KSW. W sobotę zostało to potwierdzone.
- Jeden z największych, którzy kiedykolwiek rywalizowali w KSW. Ludzie tacy jak on to powód, dla którego kochamy MMA. Ludzie, którzy tworzą dziedzictwo, które nigdy nie przeminie. Dziękujemy Salahdine za wszystkie emocje i wspomnienia i życzymy wszystkiego najlepszego - przekazało KSW w komunikacie.
Parnasse walczył w KSW przez cztery lata. Stoczył 16 pojedynków i wygrał 14 z nich. Lepsi od niego okazali się tylko Daniel Torres i Adrian Bartosiński.
Nowy mistrz KSW. Apelował do Karola Nawrockiego
Pożegnanie Francuza z KSW oznacza zmiany w rankingu. Dotychczas tymczasowy pas w wadze piórkowej dzierżył Patryk Kaczmarczyk. Teraz jest już pełnoprawnym czempionem i będzie tego mistrzostwa bronił 20 czerwca w trakcie gali KSW 119 w Radomiu, gdy jego rywalem będzie Leo Brichta.
Kaczmarczyk tymczasowym mistrzem KSW wagi piórkowej został w listopadzie 2025 roku. Wówczas pokonał Adama Soldajewa. Po wygranej walce 27-latek był gościem programu "Kanału Sportowego". Gwiazda KSW nagle zwróciła się z jasnym apelem do prezydenta Polski Karola Nawrockiego. - Bardzo często widzimy Donalda Trumpa na galach UFC. To jest taki mega duży prestiż. Mamy prezydenta, który interesuję się MMA. Chciałbym z tej strony serdecznie zaprosić prezydenta Karola Nawrockiego na galę w Radomiu. Nie będę tam walczył, ale bardzo chętnie bym usiadł z prezydentem - mówił.