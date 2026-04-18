Salahdine Parnasse to jedna z legend federacji KSW. Francuz wywalczył mistrzowskie pasy w kategorii lekkiej i piórkowej. Kibice ostatni raz widzieli go klatce 17 stycznia w Radomiu. Wówczas pokonał Marcina Helda i obronił pas w wadze lekkiej.

Jakiś czas temu pojawiła się informacja, że Parnasse zawalczy 16 maja w gali w Los Angeles, którą organizuje grupa MVP Promotion należąca do Jake'a Paula. Rywalem Francuza będzie Kenneth Cross.

Legenda żegna się z KSW

Tym samym pojawiły się plotki, że Francuz może lada moment odejść z KSW. W sobotę zostało to potwierdzone.

- Jeden z największych, którzy kiedykolwiek rywalizowali w KSW. Ludzie tacy jak on to powód, dla którego kochamy MMA. Ludzie, którzy tworzą dziedzictwo, które nigdy nie przeminie. Dziękujemy Salahdine za wszystkie emocje i wspomnienia i życzymy wszystkiego najlepszego - przekazało KSW w komunikacie.

Rozwiń

Parnasse walczył w KSW przez cztery lata. Stoczył 16 pojedynków i wygrał 14 z nich. Lepsi od niego okazali się tylko Daniel Torres i Adrian Bartosiński.

Nowy mistrz KSW. Apelował do Karola Nawrockiego

Pożegnanie Francuza z KSW oznacza zmiany w rankingu. Dotychczas tymczasowy pas w wadze piórkowej dzierżył Patryk Kaczmarczyk. Teraz jest już pełnoprawnym czempionem i będzie tego mistrzostwa bronił 20 czerwca w trakcie gali KSW 119 w Radomiu, gdy jego rywalem będzie Leo Brichta.

Rozwiń

Kaczmarczyk tymczasowym mistrzem KSW wagi piórkowej został w listopadzie 2025 roku. Wówczas pokonał Adama Soldajewa. Po wygranej walce 27-latek był gościem programu "Kanału Sportowego". Gwiazda KSW nagle zwróciła się z jasnym apelem do prezydenta Polski Karola Nawrockiego. - Bardzo często widzimy Donalda Trumpa na galach UFC. To jest taki mega duży prestiż. Mamy prezydenta, który interesuję się MMA. Chciałbym z tej strony serdecznie zaprosić prezydenta Karola Nawrockiego na galę w Radomiu. Nie będę tam walczył, ale bardzo chętnie bym usiadł z prezydentem - mówił.

KSW: Patryk Kaczmarczyk Sebastian Rudnicki INTERIA.PL

KSW 85: Salahdine Parnasse KSW materiały prasowe

Patryk Kaczmarczyk Tomasz Kudala East News

