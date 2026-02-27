Legenda nie wystąpi na FAME MMA 30. Zawodnik sam się wygadał. Zaskakujący powód

Arkadiusz Tańcula przez wiele lat zachwycał fanów swoimi walkami w FAME MMA. Jego starcia z rodziną Murańskich na dobre zapisały się w historii polskich freak fightów i w znaczący sposób przyczyniły się do wzrostu popularności organizacji.

36-letni zawodnik ostatni pojedynek w federacji stoczył jednak blisko dwa lata temu. Na gali FAME MMA 22: Ultimate Tańcula musiał uznać wyższość Piotra Tyburskiego, który zakończył ich starcie technicznym nokautem przed upływem regulaminowego czasu.

Tańcula od pewnego czasu walczy również dla Prime MMA. Zawodnik ma na swoim koncie cztery występy w organizacji, podczas których udało mu się dwukrotnie pokonać rywali i tyle samo razy schodzić z maty jako przegrany. Mężczyzna pewien czas temu przejął w niej także obowiązki medialnego włodarza od Kasjusza Życińskiego.

Były gwiazdor organizacji dostał pytanie o FAME MMA 30. Jasna deklaracja zawodnika

W ostatnim czasie Tańcula wziął udział w wywiadzie na kanale "FightsportPL", w którym został zapytany o potencjalny powrót do FAME MMA i występ na jubileuszowej gali "Icons". Zawodnik nie zwlekał zbyt długo z odpowiedzią i natychmiast odparł, że żadna oferta do niego nie napłynęła. 36-latek zasugerował ponadto, że powodem takiego stanu rzeczy może być jego obecność w szeregach konkurencji.

- FAME MMA nie odzywa się do mnie w tej sprawie. [...] Oni uważają, że my [Prime MMA] prowadzimy jakąś konkurencję między sobą, że się nie lubimy. Jakieś takie dziwne rzeczy. Ja cały czas powtarzam, gdzie tylko mogę, że życzę im dobrze. Jeżeli przychodzi przypływ do mariny, to wszystkie statki podnosi do góry. Jeżeli oni będą mieli się dobrze, to my też - powiedział.

Tańcula wskazał, że FAME MMA i Prime MMA zamiast rywalizować mogłyby sobie wzajemnie pomóc i przysłowiowo podzielić się "tortem". W tym momencie zdaje się jednak, że największa federacja freak fightowa w Polsce nie jest zainteresowana takim scenariuszem i skupia się w całości na sobie oraz swoich zawodnikach.

Niewykluczone jednak, że Tańcula jeszcze w tym roku zawalczy w Prime MMA. Zawodnik zdradził, że potencjalna data jego powrotu do oktagonu może przypaść na czerwiec.

